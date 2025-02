Feedpress.me - Atp Dubai 500, Berrettini fuori ai quarti. L'azzurro eliminato da Tsitsipas in tre set

Leggi su Feedpress.me

Si ferma neila corsa di Matteoal "Duty Free Tennis Championships", Atp 500 da 2.941.785 dollari che si disputa sul cemento di, negli Emirati Arabi Uniti. Il tennista romano, numero 30 del ranking mondiale, ha ceduto al greco Stefanos, quarta testa di serie , per 7-6(5) 1-6 6-4 dopo un’ora e 58 minuti di gioco.sfiderà per un posto in finale l’olandese.