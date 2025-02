Oasport.it - ATP Acapulco 2025: cataclisma in tabellone! Zverev out, Ruud, Paul e Rune nei guai con lo stomaco

Leggi su Oasport.it

Notte semplicemente assurda, quella capitata all’ATP 500 di. Che gli ottavi dell’Abierto Mexicano potessero dare un certo numero di notizie era possibile, ma che sostanzialmente tutti i big finissero fuori non era nelle previsioni di nessuno, nemmeno per come questo è avvenuto, in buona misura.Innanzitutto la parte alta del. Quella in cui Alexandersubisce un impensabile 6-3 6-4 dall’americano Learner Tien, che dalle qualificazioni giunge così fino ai quarti di finale. Si può ben dire che questa sia una conferma, perché il classe 2005 le potenzialità importanti le ha, e sfiderà Tomas Machac: il ceco, uno dei pochi nomi di spicco a tenere duro, supera per 7-6(3) 6-1 il tedesco Daniel Altmaier.Arriviamo a un altro dei nomi “colpiti”: Holger, dopo tre giochi, si ritira contro l’americano Brandon Nakashima.