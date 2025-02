Sport.quotidiano.net - Atletica leggera: per Zaynab Dosso arriva la (scontata) convocazione per gli Europei indoor di Apeldoorn (Olanda) dal 6 al 9 marzo. La carica dei reggiani ai campionati master

Non c’erano dubbi, ma proprio ieri è stata ufficializzata la squadra azzurra che prenderà parte aid’di), in programma da giovedì 6 a domenica 9. Il d.t. Antonio La Torre ha convocato 39 atleti, di cui 19 donne tra le quali spicca il nome della rubiereseche correrà i 60 piani. La batteria è domenica 9 alle 12, primo pomeriggio semifinale, prima serata la finale. Atleti di qualche anno in più saranno invece di scena sin da oggi ad Ancona neiitaliani. Reggio ne schiera diversi e di diverse società e qualcuno. già con l’oro al collo. Francesca Vacondio di Modenaè l’unica presente nel pentathlon SF 40, disciplina molto tecnica e difficile, mentre si attende l’oro anche dai 60 hs.