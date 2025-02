Ilrestodelcarlino.it - Atletica 85 Faenza, le Signore della corsa sbaragliano la concorrenza

Fine settimana in giro per la regione per gli atleti di85BCC, divisi tra Correggio e Misano. A Correggio si sono disputati i campionati regionali individuali di cross, dove ragazzi, cadetti, allievi, junior e master si sono fatti onore. Tra tutti, le ’’ hanno sbaragliato in varie categorie, con le vittorie di Fiorenza Pierli tra le F45, Manuela Brasini (nella foto a fianco) nelle F50 e Lucia Soranzo tra le F75. A Misano si sono disputati invece i campionati invernali di lanci cadetti e allievi. Fra le cadette si sono distinte Maia Minardi ed Elettra Bassi sia nel lancio del disco che in quello del martello. Nel disco vittoria per Maia con la misura di 31,90m e argento per Elettra con 23,25m (nella foto all’estrema destra il gruppo dei lanciatori). Nel lancio del martello una buona misura di 30,80m di Elettra che le vale il primato personale.