Anteprima24.it - “Atlante delle nuvole”, dopo 15 anni torta una rassegna dedicata alla poesia

Tempo di lettura: 2 minuti“Laè emozione, ma anche conoscenza”. Queste le coordinate lungo le quali si è incamminata la presentazione della prima edizione di “” svoltasi oggi presso in Biblioteca Provinciale “Antonio Mellusi”, unacontemporanea. Organizzata da So Europa, in collaborazione con il cenacolo poetico Mandel e Casa Naima, laè ideata e coordinata da Domenico Cosentino, Antonella Rosa e Nicola Sguera.So Europa, società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale, ha voluto promuovere la primain città interamente: l’evento si articola in 5 incontri, dal prossimo 14 marzo fino ad aprile. che si svolgeranno in luoghi suggestivi e vocaticultura della città di Benevento che saranno degna cornice per laitaliana contemporanea.