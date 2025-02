Game-experience.it - Astro Bot riceve l’aggiornamento 1.014 con un nuovo livello gratuito ed un bot da salvare

Leggi su Game-experience.it

Bot continua ad espandersi con nuovi contenuti gratuiti! L’ultimo aggiornamento, l’update 1.014, aggiunge unintitolato Cock-A-Doodle-Doom, che introduce anche unbot da: Jade, la protagonista dell’amato Beyond Good & Evil. Questo update, dal peso di circa 390 MB, è disponibile per tutti i giocatori diBot su PS5, a patto di aver completato il gioco principale.Come sempre, ilporta con sé anche un trofeo esclusivo (grazie a MP1ST), ottenibile semplicemente raggiungendo il traguardo. Una volta salvata, Jade apparirà nella base operativa del platform di Team Asobi con la sua inseparabile fotocamera, cercando di scattare una foto alle piccole talpe dispettose che, però, finiranno per giocarle un brutto scherzo rubandole la macchina fotografica e invertendo i ruoli! Questo dettaglio sottolinea ancora una volta la volontà del team di sviluppo giapponese di reinterpretare i personaggi ospiti in modo simpatico e fedele al loro spirito originale.