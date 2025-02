Terzotemponapoli.com - Aspettando Napoli-Inter con Lippi e Milanese

L’ex allenatore -anche- diMarcelloha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole.Conte non vince da quattro partite, Inzaghi fatica in campionato. Qualcuno dice crisi.“Non mi sembra che tre partite non vinte siano sufficienti. Prima e seconda possono essere in crisi? Per me l’può vincere la Champions. Può battere tutti. Vedo equilibrio verso l’alto. Il Feyenoord, poi una tedesca: vediamo partita dopo partita. Conte ha riportato ilalla classifica di Spalletti, ma non è magia, è la qualità della proposta: un allenatore top intuisce quello di cui la squadra ha bisogno e lo fa mettere in pratica”.I nerazzurri.Un dato oggettivo: l’deve giocare più partite. Rischia di arrivare stanca?“Campionato, Champions, Coppa Italia: avendo un calendario pieno ha un vantaggio sul”.