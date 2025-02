Gqitalia.it - Aspettando Mare fuori 5, ecco come raccontano la nuova stagione le new entry e il cast storico

Leggi su Gqitalia.it

Il fenomenosta per tornare in pompa magna. Dal 12 marzo su Rai Play andranno in onda i primi sei episodi (di dodici) dellanumero 5 (dal 26 marzo invece sbarcherà su Rai 2). La serie dopo l’exploit del 2022 su Netflix non si è più fermata: a fine anno arriva nelle sale un film prequel dedicato al personaggio di Rosa Ricci, mentre il prossimo anno, di questi tempi, verrà trasmessa la sesta5 e unaRosa RicciIntanto i fan attendono5 con new, addii e il personaggio di Rosa Ricci che cambierà radicalmente, a partire dal taglio di capelli. «Nella quintatroverete unaRosa Ricci», afferma l’interprete Maria Esposito, «sarà una Rosa sola, ma nella sua solitudine diventerà donna e ritornerà in vita anche grazie alla scoperta di una verità devastante».