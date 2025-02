Romadailynews.it - ASL Roma 3, apre a marzo al Grassi l’Ambulatorio di ecografia cerebrale neonatale

Già possibile effettuare prenotazione tramite ReCup e con impegnativa Esame fondamentale per salute neonati prematuri e a termineIn arrivo un nuovo servizio all’Ospedale G.B.di Ostia: sarà operativo a partire dal prossimo 12di. La struttura si trova al piano terra del nosocomio e all’interno del reparto di Pediatria e Neonatologia.“Dopo aver apertodi Gastroenterologia pediatrica a gennaio, mettiamo a disposizione un nuovo centro che affidiamo alla responsabilità e alla competenza della dott.ssa, Tania Tonelli. L’idea alla quale stiamo lavorando in accordo con la Direzione aziendale è quella di una ‘Nuova pediatria’, un reparto in forte espansione al quale va collegato ogni servizio utile alla tutela della salute dei neonati e dei piccoli pazienti”, spiega Luisa Pieragostini, Direttore UOC Pediatria dell’Ospedale G.