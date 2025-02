Romadailynews.it - ASL Roma 1 e Sant’Egidio: oltre 50 professionisti formati nella cura della persona

Grande partecipazione per la sedicesima edizione del corso gratuito per Caregiver-Assistenti Familiari. 51 diplomati provenienti da 18 diversi Paesi.Si è tenuta oggi 27 febbraio presso il Salone del Commendatore del Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia la cerimonia di consegna dei diplomi del Corso per Caregiver-Assistenti Familiari. Si tratta di 51 persone, per lo più donne italiane e straniere, provenienti da 18 Paesi di Europa, America Latina e Africa. Il Corso, completamente gratuito e promosso dalla ASL1 e dalla Comunità di, ha alternato lezioni e ore di tirocinio tra l’ospedale Santo Spirito, la Scuola di lingua e cultura italiana e i servizi rivolti alla popolazione anzianaComunità di, permettendo ai suoi frequentanti di acquisire le capacità necessarie per assistere bambini piccoli, persone con disabilità, anziani non o parzialmente autosufficienti.