Askatasuna senza vergogna, consiglieri costretti a calpestare "Meloni-pagliaccio". FdI: va sgomberato

Un trappolone di pessimo gusto. Un’imboscata con la regia del comune di Torino guidato dal dem Stefano Losurdo. Teatro dell’episodio il centro sociale, tra i più violenti della città, che da decenni gode di impunità e occupa abusivamente uno stabile dal quale partono le scorribande di autonomi e antagonisti. Oggi il comune di Torino ha organizzato un sopralluogo con inel cuore anarchico delle proteste. Fin qui nulla di strano, anzi la visita istituzionale era in programma da tempo. Se non fosse per quello che i malcapitati hanno dovuto vedere e subire.i volti di politici con il naso da clownAl loro arrivo al civico 47 di corso Regina Margherita sono stati accolti da facce di pagliacci in cartone, un tendone a strisce rosse e gialle, musica circense e, quel che è peggio, un tappeto dadi facce di esponenti del centrodestra con il naso da clown, tra cui quella della premier Giorgiae del vicepremier Antonio Tajani.