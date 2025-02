Nerdpool.it - Arrivano tutte le strisce di Zagor nella prima vera collezione anastatica

A partire dal 27 febbraio, in edicola, i fan die del fumetto italiano potranno finalmente riscoprire lediin un’edizionefedele agli albi originali grazie alla collaborazione tra La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera e Sergio Bonelli Editore. Le prime edizioni furono pubblicate dalle Edizioni Araldo tra il 1961 e il 1970collana Lampo, nel formato a, per un totale di 4 serie e 239 albi. Oggi, queste storie leggendarie tornano in edicola con unaesclusiva che ripropone integralmente le prime avventure dello Spirito con la Scure. Questa collana rappresenta un’occasione unica per riscoprire, il celebre personaggio dei fumetti ideato da Guido Nolitta (pseudonimo di Sergio Bonelli). Armato di un inscalfibile senso della giustizia e della sua inseparabile scure,lotta per mantenere la pace, proteggere le tribù indiane e dare la caccia ai criminali in tutta la regione di Darkwood.