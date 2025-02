Ilrestodelcarlino.it - Arriva il servizio mensa. Sarà attivo da lunedì per gli studenti universitari

L’università di Ravenna ha un nuovoche nasce dalla collaborazione tra l’ente di formazione Engim Emilia Romagna e la Fondazione Flaminia. Dal 3 marzoundi ristorazione dedicato aglidel campus e degli istituti di alta formazione artistica e musicale. Il punto ristoro negli spazi del Giardino Rasponi o delle Erbe dimenticate in via Guerrini, a pochi passi da piazza Kennedy, diventa un punto di riferimento e di aggregazione dovepossibile ritirare il pasto preparato daglidell’Engim. Ogni giorno potranno essere venduti a prezzi calmierati almeno duecento pasti per la comunitàa ravennate, ci saranno diverse opzioni, ma il pasto più ‘caro’ costerà 5 euro. Inoltre a breve verrà aperto in via Punta Stilo, dove è la sede dell’ente di formazione, un ulteriore punto di ristorazione, sempre per, all’interno del ristorante didattico Ubuntu.