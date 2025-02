Modenatoday.it - Arriva al Monte Cimone Winter Eco Tour, il villaggio itinerante che porta l’educazione ambientale sulla neve

Leggi su Modenatoday.it

è al giorno d’oggi un argomento imprescindibile per tutti il noi: il futuro del nostro Pianeta dipende dalla capacità di invertire la rotta verso una società più sostenibile e meno impattante. Proprio per questo, per diffondere una coscienza green, in particolare nei più.