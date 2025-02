Arrestato a Milano il «messaggero della mafia turca», il braccio destro del boss che tentò di uccidere Salt Bae - Il video

Leggi su Open.online

La polizia dihaun 38enne turco accusato di essere complice di Baris Boyun,ritenuto legato al tentato omicidio dello chef turcoBae. L’uomo farebbe parte dell’organizzazione criminale di Boyun, attiva in diversi Paesi. In particolare, il 38enne è accusato di essere l’uomo di fiducia del, colui che lo incontrava ai domiciliari e in carcere per poi consegnare i suoi messaggi ai destinatari. L’uomo fermato oggi è indagato per traffico internazionale di armi, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, detenzione e porto abusivo di armi, omicidi e stragi.Ildi Baris BoyunL’uomosu richiestaprocura milanese sarebbe arrivato in Italia con l’obiettivo di proteggere ilBaris Boyun. Quest’ultimo è a sua volta detenuto dopo essere statoil 22 maggio scorso insieme ad altre venti persone nell’ambito di un’operazione di polizia svoltasi tra Svizzera, Bosnia e Paesi Bassi.