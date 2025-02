Unlimitednews.it - Arrestato a Milano braccio destro di un boss turco

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – La Polizia di Stato diha eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di un cittadinodi 38 anni, dimorante in Italia, indagato per associazione per delinquere aggravata anche dalla transnazionalità, finalizzata alla commissione di una serie di reati. L’uomo è ritenuto ildel capo di un’organizzazione criminale di origine turca che, nonostante sia al regime del 41 bis, stava continuando a gestire un traffico di sostanza stupefacente e di armi nonché il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e ordinato la commissione di reati anche terroristici in Europa.ads/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo