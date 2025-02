Unlimitednews.it - Arrestato a Milano braccio destro boss turco

La Polizia di Stato diha eseguito un’ordinanza di misura cautelare, emessa dal gip del tribunale, nei confronti di un cittadinodi 38 anni, dimorante in Italia, indagato per associazione per delinquere aggravata anche dalla transnazionalità, finalizzata alla commissione di una serie di reati tra cui detenzione e porto abusivo di armi anche clandestine, traffico internazionale di armi, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, omicidi, stragi, traffico di sostanza stupefacente, riciclaggio, falsificazione di documenti d’identificazione, ricettazione e autoriciclaggio. Il provvedimento cautelare scaturisce dalle indagini svolte dagli investigatori della Sisco di, della Squadra Mobile di Como e dal Servizio Centrale Operativo di Roma relative a un’associazione transnazionale composta prevalentemente da cittadini turchi dedita a una serie di reati, nonché di una banda armata con finalità di terrorismo, facente capo a un cittadinoattualmente detenuto,lo scorso 22 maggio insieme ad altre 20 persone nel corso di una vasta operazione di polizia che oltre all’Italia ha visto coinvolte la Svizzera, la Bosnia e l’Olanda.