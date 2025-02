Anteprima24.it - Arpaise in festa per il Carnevale, tutto pronto per rinnovare la tradizione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutisi prepara a vivere il, momento tanto atteso da ogni fascia d’età, a partire dai piccoli fino ad arrivare ai grandi, testimonianza di ciò è l’ampia partecipazione avuta lo scorso anno dei cittadini non solo locali, ma anche dei territori limitrofi.Organizzato dalla Pro Loco Generoso Papa Aps, in collaborazione con il Forum dei Giovani ed il patrocinio del Comune, l’appuntamento è per Martedì 4 Marzo, ritrovo in Piazza Generoso Papa, a partire dalle ore 15.30.Come annunciato dal Sindaco Vincenzo Forni Rossi: “Quest’anno festeggeremo ilaccogliendo iniziative delle nostre realtà associative e ospitando per la prima volta una rappresentanza dellasca caudina.Aprirà le danze, letteralmente, il gruppo folkloristico “Quadriglia e Zeza rotondinese”, che con il contributo della Pro Loco inonderà capelli e parrucche di coriandoli, strade e costumi di schiuma, ma soprati volti dei presenti di sorrisi.