Internews24.com - Arnautovic Inter, non è ancora finita? Occhio a quella clausola sul contratto per la sua permanenza: i dettagli!

di Redazione, non èsulper la suaanche per l’anno prossimo: i!Calciomercato.it svela un’indiscrezione che potrebbe tenereaperto il futuro di Markonel calciomercato. Le strade sembrano destinate a separarsi, con l’austriaco che dovrebbe salutare al termine della stagione insieme a Joaquin Correa, entrambi in scadenza di. Tuttavia il club nerazzurro ha inserito unaneldell’ex Bologna che permetterebbe di rinnovargli ilper un’ulteriore anno.– «Le strade con l’sono destinate a separarsi in estate, visto ilin scadenza il 30 giugno con la ‘Beneamata’. C’è però uno spiraglio per laa Milano del giocatore e non è detta l’ultima parola.