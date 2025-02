Internews24.com - Arnautovic Inter, l’austriaco compie sul sorpasso nelle gerarchie di Inzaghi: e spunta quel messaggio nella chat di squadra…

Leggi su Internews24.com

di Redazionesuldi: edi squadra. Il retroscenaSecondo la Gazzetta dello Sport, grazie alle ultime prestazione e al gol dell’altra sera in Coppa Italia contro la Lazio, Markoha scalato ledell’attacco dell’, diventando la prima alternativa alla ThuLa. Poi la rosea svela un retroscena legato alla reazione del gruppo squadradi gruppo.– «In una notte sola Markoè riuscito in un doppio, complicato proposito: tornare a farsi amare dal suo popolo e diventare stabilmente il primo vice della ThuLa. Non era scontato a 35 anni suonati, i precedenti non lo aiutavano. Prima di disegnare questo arcobaleno al volo contro la Lazio, e regalare così all’un altro paio di derby, Arna non se la passava poi tanto bene.