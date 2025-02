Internews24.com - Arnautovic Inter, il retroscena di mercato: «A gennaio rifiutata la possibilità di…»

di Redazione, ildi: «Aladi.» Le parole di Altobelli sull’attaccante austriacoIn un’vista alla Gazzetta dello Sport, Alessandro Altobelli, ha parlato di undiche riguarda l’attaccante dell’, Marko.COSA CONVINCE DI PIU’ DELL’ATTACCANTE AUSTRIACO? – «Sa essere utile anche quando non segna. I compagni si fidano di lui e gli vogliono bene: visto come aggrediva i difensori? Ed è un qualcosa che gli riconoscono anche i tifosi. E so per certo che aha rifiutato ladi andare a giocare di più. Il ruolo di prima alternativaè il più difficile: deve allenarsi meglio dei titolari e aspettare.».PUO’ DARE UNA MANO IN CORSA SCUDETTO? – «Sarà certamente un fattore per il tour de force.