Arnautovic carica l’Inter | A Napoli per vincere

Leggi su Dailynews24.it

Reduce da un’ottima prestazione contro la Lazio in Coppa Italia, Markoguarda già alla sfida di campionato contro il. L’attaccante austriaco ha sottolineato quanto fosse fondamentale il passaggio del turno per la squadra e quantoabbia voluto fortemente quella vittoria. Ora, però, l’attenzione è tutta rivolta al prossimo impegno in Serie A. .L'articolo: “Aper