Oasport.it - Arianna Fontana: “Speed skating? Dovevo dare qualcosa indietro allo sport italiano. Nel team pursuit ci crediamo”

Leggi su Oasport.it

Nel consueto appuntamento settimanale con Salotto Bianco, trasmissione andata in onda sul canale YouTube di OAe condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi, giornalisti di Euro, è stata ospite.L’azzurra inizia con una battuta: “Noi vecchietti ci diamo ancora da fare, non demordiamo, i giovani non ci spaventano. Ovviamente per un atleta partecipare alle Olimpiadi è un sogno, riuscire a farlo nel proprio Paese èche capita veramente a pochi, e per me avere l’opportunità di farlo due volte èdi veramente unico, incredibile“.La genesi del doppio impegno tra short track e: “La voglia di provare la pista lunga è nata da quando avevano introdotto la mass start perché comunque ovviamente è quella disciplina che si assomiglia e si avvicina di più alla dinamica di gara dello short track, e poi dopo PyeongChang avevo avuto quella mezza idea di provarci, però poi di mezzo c’è stato il Covid e quant’altro, quindi logisticamente era praticamente impossibile, perché purtroppo, come sappiamo tutti, in Italia non abbiamo una pista dove poter fare entrambe le discipline“.