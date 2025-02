Lortica.it - Arezzo Wave Love Contest & Festival 2025: al via la 39^ edizione!

È ufficialmente partito l’, giunto alla sua 39^! Un’occasione imperdibile per band e artisti emergenti italiani che vogliono mettere in primo piano la loro musica e avere l’opportunità di farsi conoscere a livello nazionale e internazionale.Iscrizioni Aperte! Le iscrizioni sono completamente gratuite e possono essere effettuate online al link: concorso..com. Il termine ultimo per iscriversi è fissato per il 25 aprile.UnStorico per la Musica Emergente Dal 1987,si distingue come il più importante concorso musicale per artisti emergenti in Italia. Grazie a una rete capillare di rappresentanti in ogni regione, ilha scoperto e promosso numerosi talenti, contribuendo alla crescita artistica di band oggi celebri come Negramaro, Marlene Kuntz, Fast Animals and Slow Kids, Zen Circus, Alborosie, La Rappresentante di Lista, Piqued Jacks e molti altri.