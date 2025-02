Lortica.it - Arezzo, impiegati morti all’Archivio di Stato: niente status di “vittime del dovere”

Il giudice del lavoro ha rigettato il ricorso delle vedove di Piero Bruni e Filippo Bagni, i duedidinel 2018 a causa di una fuga di gas argon. Secondo la sentenza, non erano esposti a rischi straordinari né operavano in condizioni particolari tali da giustificare il riconoscimento dellodi “del”.Il Ministero dei Beni Culturali aveva già negato il beneficio, e il tribunale ha confermato la decisione basandosi su criteri amministrativi. I legali delle famiglie potrebbero ricorrere in appello. Intanto, prosegue il processo per omicidio colposo contro dieci imputati, con richieste di risarcimento.L'articolodidi “del” proviene daNews.