Lanazione.it - “Ardesia” e “Digital Board” si mettono in maschera!

Ciao! Sonola lavagna nera, sì . lo so, sono un po’ vintage ma ancora sono qui. Accanto a me c’è la mia amicache non fa altro che vantarsi dicendo che è moderna e tecnologica, ma io non mi lascio intimidire, anch’io ho i miei assi nella manica! Ecco come vanno le cose tra noi.: "Alloradimmi un po’, come va da schermo brillante? Sempre tutta perfettina e luccicante!": "Dai, non farmi ridere, io posso fare un sacco di cose: mostro video, faccio ascoltare musica, scrivo con mille colori diversi. Tu invece? Tutta polvere di gesso e scritte sbiadite.!".: "Ridi, ridi! Sono un pezzo di storia. E sai una cosa? Quando un bambino scrive su di me è sempre un momento magico invece tu, con un semplice “svuotatutto” puff. sparisci all’istante!".