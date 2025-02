Internews24.com - Arbitro Napoli Inter, il CorSport rivela: «Ecco chi ha scelto Rocchi per dirigere il big match»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il: «chi haperil big» L’anticipazione del quotidianoCosi l’edizione odierna del Corriere dello Sport sulla possibile scelta del designatoreper, in programma sabato alle 18:«Sarà Daniele Doveri (vista la moria che c’è in giro, non era difficile prevederlo) l’della supersfida del Maradona fra ile l’, sabato pomeriggio alle 18. Le scelte diusciranno ufficialmente oggi verso le 12, solitamente il designatore si prende 24 ore in più quando ci sono partite italiane in corso, come in questo caso. Teoricamente, ci sarebbe stasera anche il recupero di campionato fra il Bologna e il Milan (ci sarà Mariani impegnato in campo, con Di Bello al VAR), ma aspettare oltre sarebbe andato in conflitto con l’anticipo di venerdì fra Fiorentina e Lecce.