Arbitro Napoli Inter dirige Doveri | il curioso precedente del fischietto con i nerazzurri

di Redazione: ildelcon i, già alla terza partita in stagionePoche ore fa, l’AIA ha reso noto che ad arbitrare la sfida Scudetto del Maradona trasarà Danieledella sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Peretti. Il quarto ufficiale sarà Colombo, mentre le funzioni di VAR e AVAR sono state assegnate rispettivamente a Marini e Di Bello.33 precedenti con l’(14 vittorie, 10 pari e 9 sconfitte) per il, che inoltre ha direttogià quattro volte: una vittoria per parte e due pareggi, con un rigore a testa assegnato. Altrodato sul direttore di gara riguarda la stagione in corso, ovvero la 24/25 nella quale entrambe le gare deicon l’di Roma sono finite con un risultato uguale, ossia il 3-0.