Juventusnews24.com - Arbitro Juve Verona: designato il fischietto del match. Chi dirigerà la sfida dell’Allianz Stadium

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ildel. Chila, valida per la 27ª giornata di Serie A 2024/25Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per idella 27ª giornata di Serie A. La, reduce dalla clamorosa eliminazione in Coppa Italia con l’Empoli, affronterà lunedì sera ilall’Allianz.Sarà ildi Marchetti a dirigere l’incontro, coadiuvato dagli assistenti Rossi C. e Raspollini. Quarto uomo Rutella, con Pezzuto al VAR e Fabbri all’AVAR. Si attende una scossa in campionato dei bianconeri per non fallire anche l’ultimo obiettivo stagionale, ossia la corsa al quarto posto.Leggi suntusnews24.com