Thesocialpost.it - Aquila, aggredita da un pitbull: Margherita Villante muore dopo 8 mesi

Leggi su Thesocialpost.it

Una donna di 74 anni è deceduta all’ospedale dell’, ottoessere statada unin un’abitazione della frazione di Sant’Elia., questo il suo nome, aveva già subito diversi interventi chirurgici e l’amputazione parziale di entrambe le braccia. Era ricoverata al San Salvatore per un’operazione legata all’applicazione di protesi, ma durante il ricovero sono sopraggiunte complicazioni ancora da chiarire.L’aggressione era avvenuta mentre la donna stava effettuando un trasloco insieme alla sorella in una villetta a schiera nei pressi del progetto Case di Sant’Elia. Il, uscito all’improvviso dalla porta di un’abitazione vicina, si era scagliato prima contro le due sorelle e poi aveva ferito anche la sua proprietaria.Per fare luce sulle cause del decesso, è stata disposta l’autopsia.