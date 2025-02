Movieplayer.it - Aquaman, Patrick Wilson: "Due film sono pure troppo, non si capisce dove la storia vada a parare"

Leggi su Movieplayer.it

L'attore, che nei due cinecomic interpretava il fratellastro del supereroe, ha ammesso di non averci capitodella direzione delle storie Mentre si prepara al suo ritorno a teatro,è tornato a parlare del suo coinvolgimento nei duediinseriti nel DC Extended Universe ormai defunto. L'attore ha ammesso di non aver capito appienoqueste due storie che lo hanno visto interpretare Orm, il fratellastro di Arthur Curry, andassero a. Prima di diventare una vera e propria star del cinema e della televisione,ha ottenuto due nomination ai Tony per il suo lavoro a teatro in The Full Monty e Oklahoma! all'inizio degli anni Ottanta. Ha anche recitato nell'adattamento per il grande schermo di .