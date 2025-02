Abruzzo24ore.tv - Approvato il Ddl sulla partecipazione: rivoluzione per i lavoratori italiani

L'Aquila - La Camera dei Deputati hain prima lettura il disegno di legge che promuove l'inclusione deinella gestione aziendale, segnando una svolta epocale nel panorama economico nazionale. Con 163 voti favorevoli, 40 contrari e 57 astenuti, la Camera dei Deputati ha dato il via libera in prima lettura al disegno di legge di iniziativa popolare che mira a coinvolgere attivamente inella gestione delle imprese. Questo passo rappresenta un momento cruciale per il sistema economico italiano, introducendo un nuovo paradigma che valorizza laattiva dei dipendenti. L'Assessore regionale alla Cultura, Formazione Professionale e Politiche Sociali, Roberto Santangelo, ha espresso il suo entusiasmo per questa approvazione, definendola una svolta rispetto a modelli economici ormai superati.