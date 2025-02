Quotidiano.net - Approvata la legge sui viaggi della memoria: fondi per le scuole

Via libera all'unanimità dell'AulaCamera alla proposta disui. Il provvedimento, già approvato al Senato il 18 gennaio del 2023, è. Prevede l'istituzione di un fondo presso il ministero dell'Istruzione per favorire l'organizzazione, da parte dellesecondarie, dinellanei campi di concentramento nazisti. Si tratta di una modifica alla proposta del 2020 che istituì il giorno, voluto per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.