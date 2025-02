Ilrestodelcarlino.it - Approda in città il ‘Kilo Vintage’ mercato d’abiti di seconda mano

A carnevale. ogni vestito vale. È proprio il caso di dirlo, visto che da oggi a domenica arriva inl’iniziativa, un’idea tutta nuova nata in sinergia tra Pro Loco e due professionisti del settore. Per quattro giorni la Sala del Maniscalco, in via Scalette del Teatro, sarà piena di abiti vintage, ospitando undidi qualità. "L’idea è partita da un contatto fortuito – spiega il presidente della Pro Loco Urbino Nicola Betti – e abbiamo pensato di creare a Urbino una vendita temporanea di abiti al chilo, attività che va molto di moda, oltre che a strizzare l’occhio aldel riuso ed essere contro lo spreco. Abbiamo pensato ad un evento che potesse portare una attività in più nel fine settimana di carnevale, periodo in cui tra eventi e feste, sono molti gli urbinati e i turisti che vivono il centro.