Appena scarcerato torna a rubare. E pure in carcere

Tarantini Time QuotidianoDurante la notte tra il 25 ed il 26 febbraio, a Palagiano (TA), i Carabinieri della Stazione di Mottola hanno arrestato un 51enne di Francavilla Fontana (BR) per furto aggravato su veicoli in sosta.Impegnati in un servizio di pattugliamento notturno con compiti particolari di prevenzione e contrasto ai reati, in particolar modo quelli predatori, i Carabinieri si sono diretti nella periferia cittadina di Palagiano a seguito di diverse segnalazioni al 112 NUE. Dei passanti avevano indicato la presenza di un individuo aggirarsi con fare furtivo tra alcuni veicoli parcheggiati.Giunti sul posto, i Carabinieri hanno individuato l’uomo in trasferta che, alla loro vista, ha tentato invano una breve fuga. Secondo gli accertamenti, l’uomo, poco prima, avrebbe forzato le portiere di diversi furgoni aziendali, dai quali avrebbe rubato diversi attrezzi e strumenti industriali dei quali era ancora in possesso.