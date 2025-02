Lanazione.it - Aperto il gazebo nel giardino davanti al carcere di Don Bosco

Pisa, 28 febbraio 2025 - Questa mattina, giovedì 27 febbraio, è stato ufficialmente inaugurato il nuovosituato nelAlfredo Solarino, proprio di fronte alla Casa Circondariale "Don". L'intervento, promosso dal Comune di Pisa, rappresenta un importante momento di collaborazione tra l’amministrazione e il sistema penitenziario, con la partecipazione attiva di alcuni detenuti che hanno avuto l'opportunità di contribuire alla realizzazione dell'opera. Ilrappresenterà anche un punto di ristoro per i cittadini ma anche per i familiari in attesa di entrare nella casa circondariale per le visite. Il progetto non si limita a un semplice intervento infrastrutturale. La sua realizzazione è anche una manifestazione concreta della volontà di sostenere il processo di reinserimento sociale dei detenuti, offrendo loro una seconda opportunità.