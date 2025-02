Lanazione.it - Aoup, al via la chiamata dei progetti di formazione in simulazione con uno sguardo all’IA

Pisa, 27 febbraio 2025 - Anche quest’anno, dal 12 al 13 giugno, torna l’appuntamento promosso da Regione Toscana, Aziende sanitarie toscane, Rete regionaleincon il seminario “Come impariamo da adulti”, che riunisce stavolta a Pisa (Centro congressi Camera di commercio) tutti gli esperti didelle varie aziende sanitarie. Per l’edizione di quest’anno il tema scelto è: “Un viaggio trae intelligenza artificiale” e il soggetto organizzatore è l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, che è anche coordinatrice della Rete regionale diin(referente Marzia Raffaelli, responsabile del settoredell’Unità operativa Politiche e gestione delle risorse umane). Si tratta di un’occasione per valorizzare le metodologie formative più innovative nel contesto sanitario e per esplorare il potenziale dellanel rivoluzionare lasanitaria, condividendo buone pratiche e innovazioni nella progettazione e nella valutazione di percorsi dicontinua.