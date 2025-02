Ilrestodelcarlino.it - Anziano morto, neurologa assolta

Si chiude con un’assoluzione la vicenda giudiziaria che ha visto protagonista una dottoressadell’ospedale di Lugo, accusata di omicidio colposo in relazione alla morte di un paziente di 82 anni, avvenuta il 20 dicembre 2019. La professionista, difesa dagli avvocati Ermanno Cicognani e Luigi Filippo Gualtieri, è stata scagionata con la formula “per non aver commesso il fatto”. L’inchiesta iniziale aveva coinvolto ben diciassette medici, chiamati in causa per presunte responsabilità nella gestione del paziente. Nel corso del procedimento, alcuni degli imputati sono stati prosciolti, mentre altri hanno scelto di affrontare il dibattimento. La dottoressa, invece, si è sottoposta a un processo in abbreviato in cui si contestava il suo operato nella gestione clinica dell’ricoverato.