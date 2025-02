Ilgiorno.it - Anziana chiama il 112: “Mi sento molto sola”. Due carabiniere le portano dolci e affetto

Roncoferraro (Mantova), 27 febbraio 2025 – Una donna di 90 anni di Roncoferraro non ne poteva più di sentirsi. E così ha composto il 112, chiedendo l’aiuto dei carabinieri. È successo un paio di sere fa e quello che è accaduto dopo è una storia che scalda il cuore. L’operatore dall’altra parte del telefono ha capito che non si trattava di una richiesta di pronto intervento, ma una richiesta psicologica. A quel punto una pattuglia composta da duedella stazione di San Benedetto Po, impegnata in un servizio perlustrativo di controllo del territorio, si è presa in carico l’anomalo intervento. Non sono stati azionati né lampeggianti e né sirene, ma solo grande umanità, buon senso e tanto amore. Un maresciallo e un, le componenti femminili della pattuglia, hanno suonato il campanello dell’signora, intorno alle 21.