Fanpage.it - Antony James il “mostro olimpico” condannato a 21 anni: “Manipolava e controllava le sue vittime”

Leggi su Fanpage.it

, ex campione inglese di nuoto, è statoin via definitiva a 21di carcere, accusato di aver abusato "per i propri bisogni sessuali perversi" diverse ragazze minorenni tra il 2021 e il 2022.