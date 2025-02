Bubinoblog - ANTONIO RICCI: “STRISCIA? UN ALTARE IN CUI CELEBRO MESSA OGNI SERA, IL FORMAT PIÙ SOLIDO”

ospite di Renzo Piano al Politecnico di Milano: negli spazi della Fondazione Renzo Piano al Politecnico di Milano, l’ideatore di Drive In,la notizia e Paperissima è stato protagonista del “Laboratorio Arte del Costruire”.Questo è il titolo del corso semestrale di Renzo Piano, nel quale l’Architetto organizza anche incontri, gli “sconfinamenti”, con personalità riconosciute in vari campi del sapere umanistico e scientifico, come l’autore e scrittore originario di Albenga: «è pericolosissimo, quando lo chiamo gli chiedo sempre se siamo amici. Fa un mestiere che ha a che fare con il pubblico ed è diabolico.» ha esordito in apertura Renzo Piano, premio Pritzker 1998, nato a Genova nel 1937.Il dialogo è avvenuto nel corso della prima lezione ai 24 studenti di architettura e hanno partecipato anche i professori che li seguono come tutors.