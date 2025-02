Amica.it - Antonio Marras A/I 2025: gioielli per labbra e capelli

La sfilata diA/Iporta in passerella una narrazione estetica che mescola moda, teatro e cultura. Le sue creazioni evocano un viaggio tra la Sardegna e la Spagna, ispirato a La Bella di Alghero, opera teatrale portata in scena da una compagnia catalana. Gli abiti – tra gonne a sirena, completi gessati e tessuti in Principe di Galles – si fanno portavoce di questa fusione stilistica. E non poteva mancare un beauty look altrettanto scenografico. Le acconciature e il trucco della sfilata alla MFWnon sono semplici complementi, ma veri e propri statement di stile. Eugene Souleiman, con il supporto di Wella Professionals e Marco Firriolo, ha creato acconciature sartoriali dove le trecce diventano architetture perfettamente intrecciate e impreziosite da accessori gioiello.