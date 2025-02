Anteprima24.it - “Antifascismo = Mafia”: indignazione per gli striscioni a scuola

Tempo di lettura: 3 minuti““. Questo striscione è stato esposto in classe da alcuni studenti anche nelle scuole di Avellino. Gli autori del gesto sono studenti militanti del Blocco Studentesco di Avellino, l’organizzazione giovani di estrema destra che risponde a CasaPound. Gli istituti coinvolti di Avellino sono il Liceo Colletta, il Liceo Imbriani, il Liceo Mancini e l’Istituto Amabile.L’episodio non è rimasto confinato tra le mura della. La Cgil e la Rete degli Studenti Medi hanno espresso sdegno, definendo lo striscione «una provocazione mirata a influenzare negativamente le menti dei più giovani».Rifondazione comunlsta in una nota: “Riteniamo questo gesto di una gravità inaudita per molteplici ragioni. Innanzitutto, per il messaggio stesso che esso veicola: uno slogan provocatorio, antistorico e profondamente mistificatorio che equipara l’alla