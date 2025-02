Ilrestodelcarlino.it - Antidona, anziano trovato morto in una scarpata

Altidona (Fermo), 27 febbraio 2025 – Undi 81 anni è statosenza vita in unaad Altidona, nel Fermano. L’allarme è scattato ieri sera intorno alle 20.30 quando al 118 era arrivata una segnalazione per un corpo a circa 5 metri sotto il livello della strada. A quel punto i soccorritori si sono diretti immediatamente in via Puccini, da dove era partita la segnalazione. I vigili del fuoco si sono calati nellae hanno recuperato il corpo dell’81enne per poi affidarlo ai sanitari. Ma gli operatori del 118 giunti sul posto purtroppo non hanno potuto che costatarne il decesso. Non c’era più nulla da fare. Dalle ricostruzioni sembrerebbe che l'uomo si fosse allontanato da casa alla ricerca del suo cane. Poi sarebbe stato colpito da un malore improvviso. Continuano le indagini per ricostruire la vicenda.