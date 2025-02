Movieplayer.it - Anticipazioni Tradimento 28 febbraio: Tarik furioso per la confessione di Oyku

Con Umit libero e Yesim messa all'angolo, Oylum è più decisa che mai a vendicarsi per tutte le cattiverie subite;intanto, viena sapere qualcosa che lo fa andare su tutte le furie. Ecco quello che vedremo nella prossima puntata di. Domani alle 14.10 su Canale 5 torna il consueto appuntamento con la soap turca. In questo nuovo episodio, vedremo Oylum vendicarsi di Yesim e di suo padre, ma anchefuorioso dopo aver saputo cheha trascorso del tempo a casa di Guzide. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dove eravamo rimasti Nell'episodio precedente Umit è tornato in libertà. L'uomo infatti, è stato salvato grazie alla nipote Oylum che, insieme a Tolga, è andata a casa di Yesim minacciandola: se non avesse ritirato la denuncia nei confronti dello zio, lei e Tolga avrebbero diffuso il filmato che .