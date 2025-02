Dilei.it - Anticipazioni Grande Fratello del 27 febbraio: lo sconforto di Helena

Leggi su Dilei.it

Un nuovo appuntamento con il giovedì sera del: va in onda il 27la 35esima diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo l’elezione di Jessica come seconda finalista del reality, ci sarà un televoto tutto “al femminile”: chi abbandonerà il gioco? Ecco cosa accadrà nella Casa più spiata d’Italia, tra crisi personali, colpi di scena, confronti e sorprese., ledel 27Ilsi avvicina verso la fine e i concorrenti stanno cercando di fare di tutto per aggiudicarsi un posto nella puntata finale. Al momento possono tirare un sospiro di sollievo solo Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, che sono stati premiati dal pubblico ed eletti come primi finalisti di questa edizione.Ma il gioco è ancora lungo e tutto può succedere nelle puntate che ci separano dalla finale.