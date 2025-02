Isaechia.it - Anticipazioni Amici 24 del 27/02/25: altri due allievi accedono al serale!

Si sono appena concluse le registrazioni di una nuova puntata di, il fortunato talent show di Maria De Filippi.Stando allefornite dalla pagina Twitteri News,dueal: Raffaella e Chiamamifaro.Qui di seguito tutte lefornite dai colleghi di Superguidatv. Come ricordiamo, la puntata andrà in onda domenica 2 marzo:Raffaella e Chiamamifaro alDaniele e Dandy non presenti in studioSuper ospite GiorgiaDaniele ancora assente per infortunio, può ballare da lunediL'articolo24 del 27/02/25:dueal! proviene da Isa e Chia.