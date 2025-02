Movieplayer.it - Anticipazione Un Posto al Sole 28 febbraio: Rosa affronta Damiano

Nuovo appuntamento con Unal, la soap di Rai 3. Nel prossimo episodio, Enrica dovrà prendere una decisione molto importante, mentrechiarirà con Damiamo una volta per tutte.Ecco cosa succederà. Ultimo appuntamento della settimana domani, venerdì 28, con Unalsu Rai 3. A partire dalle 20.50 ritroveremo gli inquilini di Palazzo Palladini alle prese con diverse decisioni da prendere. Enrica in particolare, dovrà scegliere se affiancare Rossella contro Fusco oppure lasciare tutto così com'è;intanto, è intenzionata a chiarire con. Ma vediamo cosa succederà. Dove eravamo rimasti Nell' episodio precedente di giovedì 27, abbiamo visto Guido ancora geloso di Mariella, mentreha ricevuto una bella notizia che, al contrario, non ha suscitato la stessa reazione in Viola.