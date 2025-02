Oasport.it - Ansia per Sara Allemand: si teme un grave infortunio dopo la caduta in prova a Kvitfjell

, azzurra classe 2000, èquesta mattina durante la secondacronometrata della discesa libera femminile di, in Norvegia, in vista delle due gare previste venerdì e sabato e valide per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino.L’italiana sarà sottoposta nel corso della giornata ad una risonanza magnetica al ginocchio destro, e per il momento la presenza dell’azzurra, tesserata per il Centro Sportivo Carabinieri sezione sci, al trittico di gare norvegesi (domenica è in programma un superG) resta in dubbio.Nel corso di questa stagionesi è messa in luce in Coppa Europa, dove ha raccolto tre podi in superG: il 17 dicembre 2024 terzo posto a Zinal, in Svizzera, poi il 17 gennaio 2025 piazza d’onore a Zauchensee, in Austria, infine il 15 febbraio 2025 terza posizione a Bardonecchia.