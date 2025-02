Dayitalianews.com - Annuncia il suicidio sui social: gli amici lo trattengono al pc e chiamano i carabinieri

E’ salvo, grazie ai suoi, il 55enne di Ferentino, in provincia di Frosinone che ha tentato di togliersi la vita,ndo ilsui.Hanno capito il suo proposito suicida da un messaggio sui, per questo lo hanno trattenuto al computer in attesa che arrivassero iche avevano chiamato immediatamente. Così un gruppo diha salvato la vita di un 55enne; quando sono arrivati, isono riusciti a farsi aprire la porta di casa e hanno trovato l’uomo ancora al pc, in stato confusionale, con parecchi medicinali vicino, a portata di mano. Il 55enne è stato immediatamente soccorso e ricoverato in ospedale. Per fortuna, non in pericolo di vita.La notizia è stata diffusa da Il Messaggero; l’episodio è avvenuto due giorni fa (25 febbraio) a Ferentino, in provincia di Frosinone.